حقيقة إصابة محمد حماقي بفيروس كورونا وتحويله للحجر الصحي

استأنف محمد حماقي نشاطاته الفنية، في ظل حالة العزل التي يتبعها الكثيرون كوقاية من فيروس كورونا، لكن حماقي قرر النزول إلى الأستوديو والبدء في تسجيل أغنيته الجديدة، التي كان يجهز لها منذ فترة، لكنه اتخذ كل الإجراءات الوقائية، من تعقيم كامل للمكان، وارتداء القفازات والكمامة له ولكل الموجودين في المكان.
وكان حماقي قد نفى إصابته بفيروس كورونا وتحويله للحجر الصحي، وهي الشائعة التي ترددت بشدة مؤخراً وأكد حماقي أنه بصحة جيدة والحمد لله، مطالباً الجميع باتخاذ حذرهم والوقاية من الفيروس قدر المستطاع.
وكان محمد حماقي قد أثار الجدل في ختام برنامج ذا فويس كيدز بملابسه الممزقة التي ظهر بها، ولفتت الأنظار من خلالها، وتساءل الكثيرون عن سعرها، وأكدت بعض المصادر أن هذا الموديل يتراوح سعره ما بين 140 دولاراً أمريكياً إلى 595 دولاراً أمريكياً أي ما بين 2190 جنيهاً مصرياً إلى 9305 جنيهات مصرية تقريباً.
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