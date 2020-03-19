والدة كيم كارديشيان تخضع لاختبار فيروس كورونا بعد مخالطتها لحالة مصابة

خضعت كريس جينر، والدة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، لفحص فيروس كورونا، وذلك بعد مخالطتها لحالة مصابة وهي صديقتها لوسيان غرينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيرسال الموسيقية»، والتي أصيبت بالعدوى مؤخراً.

وكانت كيم قد شاركت جمهورها عبر يويتوب فيديو تشرح فيه طريقتها في الوقاية من فيروس الكورونا، مؤكدة أنها تغسل يديها جيداً عقب كل مرة تصافح فيها شخصاً ما، مؤكدة أنها تستخدم مطهراً مضاداً للبكتريا، وطالبت جمهورها بضرورة اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، والاهتمام بالوقاية فهي خير من العلاج.

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كيم كارديشان من مواليد الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية. سبق لها الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوماً فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها، بحسب تعبيرها في ذلك الوقت. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد، وهو أيقونة الراب كانييه ويست، والذي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو.