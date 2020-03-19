سبب غياب عمرو دياب عن حفل عيد ميلاد دينا الشربيني

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 09:56 مساءً - ترددت في الآونة الأخيرة شائعات حول وجود خلافات وتوتر العلاقة بين الفنانة ” دينا الشربيني ” والفنان ” عمرو دياب ” وخاصة بعد عدم ظهور الأخير في حفل عيد ميلادها ال 35 الذي أقيم في كواليس تصوير مسلسلها الجديد ” لعبة النسيان ” .

ولكن كشفت تصريحات صحفية عن أن ما تردد غير صحيح وأن السبب الحقيقي من وراء عدم تواجد عمرو دياب معها هو لإنشغاله ببعض الإرتباطات الفنية التي لم تمكنه من الحضور وأكدت على أن العلاقة بينهما جيدة .

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني وأحمد فهمي وإنجي المقدم ونخبة من الفنانين ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة .. وتجسد من خلال الأحداث دور إمرأة تخون زوجها وتتسبب في قتله ولكنها تفقد الذاكرة وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .