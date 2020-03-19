شيرين رضا تحسم جدل أنباء إصابتها بفيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، نافية كل ما تم تداوله في هذا الصدد، كما طمأنت الجمهور بأن حالتها الصحية جيدة.

ونشرت الفنانة صورة من خبر متداول على أنها أول فنانة مصرية تصاب بفيروس كورونا، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع تويتر، بقولها: "إشاعة يا جماعة.. انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع".

وتابعت الفنانة المصرية في تغريدتها: "حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله".

وأشادت شيرين رضا بالتدابير الوقائية التي اتخذتها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، وقالت في تغريدة لها: "الحقيقة أن قرارات وإجراءات الحكومة المصرية في إدارة الأزمة الراهنة، على المستوى الصحي والاقتصادي شيء رائع جدا جدا... طفرة غير مسبوقة في إدارة الأزمات.... ربنا معاكم.. تحيا مصر".

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ولم ترد شيرين رضا على الشائعات التي طالتها فقط، بل أيضا ردت على الشائعات التي تعرضت لها مصر بسبب فيروس كورونا، وغردت الفنانة المصرية عبر تويتر: "‏يا رب الناس اللي بيطلعوا إشاعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وإنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! تحيا مصر".

وفي سياق ذي صلة، نشير إلى أن المطربة هند البحرينية تعد أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية، وصرحت المطربة البحرينية أنها تخضع في حجر صحي بأحد المستشفيات، وحرصت على طمأنة محبيها بأنها بخير ولم تشعر بأي من أعراض الفيروس المعروفة.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن الخميس، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي والمراكز التجارية ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا في كافة أنحاء البلاد، حتى 31 من مارس/ آذار.

وأكد مدبولي على أن خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبرماركات ستظل مفتوحة.