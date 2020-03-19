شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تامر حسنى عمل إيه مع شاب سخر أمامه من مخاطر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر النجم تامر حسني، واقعة حدثت أمامه تعبر عن عدم الوعي بخطورة فيروس كورونا، حيث سخر شاب من صديق له قام بتنفيذ إجراءات الوقاية من الوباء العالمي كان يرتدي قناعًا واقيًا خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وقال "تامر حسني" عن هذا الموقف في رسالة على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، "أنا شوفت موقف قدامي صدمني مش قادر محكيهوش.. شوفت واحد بيقول لصاحبه :(ياد شيل الماسك ياد و إسترجل).



رسالة تامر حسنى على فيس بوك

ووجه تامر حسني رسالة إلى الشاب الساخر صاحب الواقعة قائلا: "طب هو عشان في وجهة نظر حضرتك يسترجل فيكون سبب في موته و موتك و ضرر كل من حوله.. معقول كل دول العالم المتطورة مؤمنه بالوقاية دي وإحنا بقى اللي عندنا الفهلوة و المفهومية كلها اللي بيتريقوا على الوقاية دي".

وتابع: "مسكتش لهذا الشاب وفهمته على قد ما أقدر وفهمته يا سيدي لو حتى انت من الناس اللي بتقول دا وهم.. مش هتخسر حاجه لما تاخد كوكب الأرض بالكامل على قد عقله وتحافظ على نفسك الكام يوم دوول بس المشكله إن في منه كتير بيفكروا زيه".

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واستكمل تامر حسني في رسالته على "فيس بوك": "لازم نتكلم كتير مع كل الناس ولو النزول للضرورة القسوة عشان بعض طبيعة شغل الناس اللي باليومية فنلتزم بكامل تعليمات الوقايه، ارجوكم اتكلموا كتير مع الناس عشان نوعي اي حد مش حاسس بالخطورة لازم نلتزم ونقعد في البيت 14 يوم يا ناس عشان نسيطر على انتشاره وميتحولش لوباء الصين انتصروا على الوباء لما إلتزموا ومنزلوش الشوارع نهائي، ولو في ناس شغاله بيوميات لازم توصلهم يومياتهم لحد عندهم من باب الرحمه عشان ربنا يرحمنا و انا بدأت بنفسي و عملت كدا و اكتر من كدا".

ودعم تامر حسني، المصريين المصابين بهذا المرض قائلا: "يا جماعه دا إن شاء الله اختبار من ربنا وهننجح فيه لو تعاملنا معاه صح و بمنتهى الرحمه.. والتعب وارد يحصل لأي حد فينا وهيخف إن شاء الله زي ما آلاف خفوا، وخفوا من امراض أكتر من كدا بمليون مره ودا مش أول وباء عالمي يمر علي البشر وغيرنا مر بأكتر منه".

وناشد تامر حسني، المصريين، بالتزام الصبر والتقرب إلى الله في هذه المحنة: "دي فرصه للي مقصر في حق ربنا إنه يقرب منه تاني ..اهو دا جانب ايجابي لازم نشوفه لازم نشوف ان الصعوبات دي بتشيل من علينا كتير عند ربنا وربنا هيعوضنا خير عنها ان شاء الله ومننساش ندعي ربنا كتير لأنه هو خالق كل الكائنات دي و قادر إن يوقفها بمشيئته".