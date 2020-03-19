شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يهنئ والدته فى عيد الأم بأغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد رمضان، والدته بمناسبة عيد الأم، بأغنية جديدة، حيث أعلن عن استعداده لطرح أغنية باسم "أمى ملكة" ليلة عيد الأم، وطالب الجمهور بأن ينشر كل شخص صورة مع والدته عبر هاشتاج "أمى ملكة"، ليضمها الأسطورة إلى الصور التى ستعرض فى فيديو كليب الأغنية الجديدة.

وقال محمد رمضان، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "دى هديتى لأمى ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللى تعبت وشقيت فى تربيتك وأعمل هاشتاج (أمى ملكة) وهتشوفها فى أغنية (أمى ملكة) ليلة عيد الأم على قناتى الرسمية على يوتيوب.. واللى والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها".

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النجم محمد رمضان ووالدته

يذكر أن النجم محمد رمضان، يشارك فى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتشاركه العمل الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.