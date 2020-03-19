شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يوجه نصيحة لجمهوره للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أرنولد شوارزنيجر، يومياته في منزله للوقاية من فيروس كورونا، حيث يشجع جمهوره على عزل أنفسهم فى منازلهم للوقاية منذ وقوع الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

النجم أرنولد شوارزنيجر، نشر فيديو جديد من منزله، عبر حسابه بموقع انستجرام برفقة كلبه وحصان وحماره، وعلق قائلاً :" أعلم أنه ليس من السهل البقاء في المنزل، ولكن علينا جميعًا أن نتوافق.. كن مثل اللؤلؤ، وليس الكرز.. استغل هذا الوقت لنشر اللطف بين عائلتك وأصدقائك".

الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، لم تكن المرة الأولى التي يظهر بها بصبة حماره ، حيث سبق وأن اصحبه إلى مكتبة، وقام الممثل، من الممكن رؤية كيف يدخل الفنان المعروف مع الحمار الصغير وإلى جانبه حصان قزم من نوع "بوني"، وفي التعليق كتب أرنولد شوارزنيغر: "هذه المرة أحضرت لولو معي".





يشار إلى أن ولايتا كنتاكى وإيلينوى، أولى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا فيهما ليرتفع عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 108 أشخاص ومع تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الولايات الخمسين وتجاوز عدد الإصابات 6400 حالة، يقبع ملايين الأمريكيين في منازلهم.

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يذكر أن شوارزينجر قد انتخب للمرة الأولى فى ٧ أكتوبر 2003 كمرشح جمهورى فى انتخابات العزل الخاصة، ليحل بعدذلك محل الحاكم جراى ديفيس على ولاية كاليفورنيا، وقد حلف اليمين الدستورية فى 17 نوفمبر 2003، لقضاء الفترة المتبقية من ولاية ديفيس ثُم انتخب مجددا فى 7 نوفمبر 2006 فى الانتخابات الخاصة بحاكم كاليفورنيا فى 2006، لقضاء فترة ولايته كحاكم، وهزم مرشح الديمقراطى فيل انجيليديس، الذى كان أمين صندوق ولاية كاليفورنيا فى ذلك الوقت، وحلف شوارزنيجر اليمين الدستورية لولاية ثانية فى 5 يناير 2007 .