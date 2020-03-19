شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب جعلت أمير كرارة الأفضل لتجسيد أسطورة الصاعقة "أحمد المنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 30 يوماً تفصلنا عن عرض مسلسل "الاختيار" عن قصة البطل الأسطوري "أحمد المنسي" قائد الكتيبة 103 صاعقة ، لم يكن "المنسي" مقاتلا من طراز فريد، ولم يكن مجرد قائد كتيبة وأحد أبطال الصاعقة المصرية، بل كان أيقونة في القوة والشجاعة والإنسانية، كما أنه كان في قمة التواضع والخلُق حسبما أكد المقربون منه.

تصميم الدولة المصرية على تقديم سيرته الذاتية في عمل درامي يعد واحداً من أنبل القرارات التي اتخذها المسئولون، خاصة أن تلك الشخصية يجب الاحتذاء بها، بالإضافة إلى تدريس شجاعته لجميع الأجيال من أجل الدفاع عن الأرض والعرض، لذلك كان قرارا صائباً في ظل تلك الظروف التي نواجها جميعاً.

عندما نتحدث عن مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، يجب أولا أن نتحدث عن بطل العمل النجم أمير كرارة، وكيفية اختياره لتجسيد تلك الشخصية الشعبية، وخلال السطور التالية نوضح 3 أسباب لاختيار كرارة لتجسيد شخصية "المنسي :

مواصفات خاصة جعلت منه الأنسب للبطل

على مدار 4 سنوات مضت سنجد أن أمير كرارة أصبح واحداً من أبرز نجوم مصر والوطن العربي الشباب، وأصبح بطلاً يتمتع بقدرات تمثيلية وتطور ملحوظ يوماً تلو الأخر، خاصة بعدما قدم ثلاثية "كلبش" التي جعلت منه بطلا شعبياً على الأرض، بالإضافة إلى المواصفات الجسمانية المنضبطة والتي جعلت في وجه "الهيبة"، فضلا عن البنيان الجسدي والقوى الذى يشبه المقاتلين، كذلك الشجاعة والشهامة التي يتمتع بها من خلال الشخصيات التي قدمها على مدار تاريخه السينمائى والدرامى.

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القاعدة الشعبية

حقق أمير كرارة شعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، ما بين الفتيات خاصة أنه يتمتع بوسامة وأناقة وبنيان جسدى، وبين الرجال تارة أخرى، حيث يحاول الشباب تقليد مظهره بعدما قدم عدة أدوار قدم فيه خير مثال للشاب الذى يتمتع بالشهامة والرجولة والجدعنة، وكان أخرها شخصية "سليم الأنصارى، فضلا عن أن كرارة يتمتع بذكاء في اختياراته والحفاظ على مكانته لسنوات طويلة.





الآكشن والمطاردات والتدريبات القتالية

لا شك أن أمير كرارة، واحداً من نجوم الأكشن في مصر، وقدم العديد من الأدوار التي توضح أنه أمتلك تلك المنطقة بجدارة بالغة، وبدا ذلك واضحاً في الأدوار التي قدمها في فيلم "هروب اضطرارى" مع النجم أحمد السقا، وفيلم "حرب كرموز" مع النجم العالمى "اسكوت اديكنز" الشهير بـ"بويكا"، وثلاثية كلبش" إلى أن وصلنا إلى مسلسل الاختيار، لنجد الجمهور متعطشاً لمشاهدة مسلسل "الاختيار" بعد البرومو الذى كشفت عنه شركة سينرجى، والذى أحدث حالة جدل كبيرة بين الجمهور، وحالة الانبهار التي انتابت الشارع بعد مشاهد القتل والمدافع والطائرات وخلافه .



