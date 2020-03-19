شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمسلسل "ليه لأ" يكشف حقيقة اصابة الفنانة شيرين رضا بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد في الساعات الماضية، إصابة الفنانة شيرين رضا بفيرس كورونا، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية، ما يفيد أن الفنانة أجرت تحاليل أثناء تصوير مسلسل "ليه لأ" وأثبتت اصابتها بالفيروس، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا لمعرفة مدى صحة ما تم نشره لم تستجيب للرد على المكالمات.

وكشف مصدر من داخل العمل حقيقة ما يتم تداوله موضحاً أن الفنانة شيرين رضا أصيبت بنزلة برد مطلع هذا الأسبوع وحصلت على إجازة من تصوير دورها في مسلسل "ليه لأ"، وتم الاطمئنان عليها من قبل المشاركين في العمل، وأن مسألة اصابتها بفيرس كورورنا أمر كاذب، خاصة وأنها لم يتم وضعها في الحجر الصحى.



شيرين-رضا-فى-كواليس-مسلسل-ليه-لأ

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وصورت شيرين رضا عدد قليل من مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت هذه المشاهد رغم اصبتها بكسر في قدمها حدث لها منذ فترة ولم تتعاف بشكل كامل منه حتى الآن، ولكنها تتحاملت على نفسها وصور بعض واضعة الجبيرة على قدمها المكسور.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.