شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انضمام جينيفر لورانس لـ Guardians of the Galaxy بدور شاذة جنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت شائعات حول احتمالية مشاركة الممثلة العالمية جينيفر لورانس فى الجزء الجديد بـ Guardians of the Galaxy، على أن تظهر الممثلة فى دور مثلى الجنسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " matzavreview"، العمل الذى تقوم بـ إنتاجه شركة مارفل، العمل الذى سيقوم بإخراجه وتأيف المخرج جيمس جن، عل أن يطرح خلال عام 2021.

إلى الآن لم يتم الكشف عن القصة التى يدور حول الجزء الثالث من Guardians of the Galaxy ، ولكن من المتوقع أن يكمل مسرة الجزئئين الأول والثانى.

فيلم Guardians of the Galaxy، من بطولة كارين جيلان، فان ديزل، كريس برات، ديف باتيستا، إليزابيث ديبيكي، زوي سالدانا، برادلي كوبر، بوم كليمينتيف، شون جان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " matzavreview ".

وكانت قد دشنت مؤسسة One Million Moms، حملة كبرى، لمطالبة العائلات بمنع أطفالهم من مشاهدة فيلم شركة مارفل الجديد The Eternals، لوجود بعض المشاهد التي تدعم المثلية الجنسية، والتي تتضمن قبلة من بطل المسلسل لصديقه مثلى الجنس واللذين يقومان بتربية طفل في منزلهما.

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ووفقاً لجريدة "كريستيان نيوز"، فإن الفيلم الجديد المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل، يتضمن مشاهد كثيرة تدعم المثلية الجنسية، والذي يتنافى بشكل كبير مع الكثير من ثوابت المجتمع، والتي تساعد على تشويه توجهات الأطفال من سن مبكر.

وبدأت مؤسسة One Million Moms، في توزيع عريضة على العائلات لجمع توقيعات لمنع عرض الفيلم المنتظر في دور العرض السينمائي، وإزالة تلك المشاهد التي تدعم المثلية الجنسية، والتي نجحت حتى الأن في جمع ما يقارب الـ 140 ألف توقيع بحسب صحيفة metroweekly.

وتعد مؤسسة 1M، إحدى المؤسسات التابعة لجمعية الأسرة الامريكية، المعروفة بحملاتها المقاطعة والمراقبة للأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية التي تعرض محتوي خارج يدعم المثلية الجنسية، وسبق لها ان منعت الكثير من الإعلانات بعد جمع توقيعات من عدد كبير، وكان اخرهم حملتها ضد فيلم The Rise of Skywalker الذي ضم بعض المشاهد، وفيلم Toy Story 4 الذي ضم مشاهد لزوجين من نفس الجنس.