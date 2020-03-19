شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد للفنانة البحرينية هند: "ربى يحفظك من كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة ديانا حداد رسالة دعم للفنانة هند البحرينية ، متمنية لها الشفاء العاجل من فيروس كورونا، وأن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة.

وغردت ديانا حداد، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ألف سلامة عليكي حبيبتي أجر وعافية ان شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لابنك واحبابك بخير وعافية وربي يحفظك ويحفظ كل الناس".



ديانا حداد

وكشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها الآن بأحد المستشفيات بمملكة البحرين، وذلك عقب عودتها من إسبانيا، كما توجهت بالشكر لمن سألوا عنها خلال الفترة الماضية.

ووجهت هند البحرينية، من خلال فيديو لبرنامج ET بالعربى، الشكر إلى من اطمأنوا عنها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي أدوية وليس لديها أى أعراض، سواء سخونة أو رشح أو غيره.

وأضاف التقرير:"هند البحرينية أول مصابة بكورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض متمنين لها الشفاء العاجل".

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وكتبت الفنانة هند البحرينية، عبر حسابها بموقع تويتر:"مساء الخير.. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".

يشار إلى أن مملكة البحرين أعلنت أمس الأربعاء ، إصابة 14 حالة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 167 حالة، وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، إن السيدة البحرينية البالغة من العمر 65 عاما التي توفيت بسبب الفيروس كانت تعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة"، وقد أبلغت البحرين عن 221 حالة إصابة، من بينها عشرات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران الأسبوع الماضى.