شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. شاهد بطلات مسلسل "حكايات بنات 4" فى موقع التصوير بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل بطلات مسلسل "حكايات بنات 4" التصوير في الديكور الخاص بالعمل بمدينة الشيخ زايد، حيث يتم التصوير داخل أحد الكافيهات إضافة إلى ديكور أحد المنازل وهو العمل الذى تقوم ببطولته كل من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، المقرر عرض أولى حلقاته غدا السبت 21 مارس ، وننشر صورة لهم من داخل موقع التصوير بالكمامة حفاظاً على سلامتهم من فيروس كورونا.



بطلات حكايات بنات 4

ويرصد المسلسل حكايات الحب في حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، تأليف ماريان هاني ونهال سماحة وأشرف على الكتابة أحمد شوقي وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كراره وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوي ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.