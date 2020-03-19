شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: من ينكر أداء الحكومة فى أزمتى الطقس وكورونا جاهل أو مغرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المنتج السينمائي مدحت العدل، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا ، واصفا أداء الحكومة بالمذهل في إدارة هذه الأزمة، وغرد مدحت العدل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليلا، قائلا: "من لا يعترف بالأداء المتحضر والراقي بل والمذهل للحكومة المصرية في أزمتي الطقس وكورونا فهو إما جاهل أو مغرض أو الاثنين معاً ".



مدحت العدل على تويتر

وفي وقت سابق، قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة المصرية قامت بجهود كبيرة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، مضيفا أن الوزارة تستجيب مباشرة فى حال اكتشفت شخص إيجابي للفيروس على أرضها، مضيفا أن سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى الصين جاء للاستفادة بخبرات الجانب الصينى لمواجهته الفيروس.

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وأضاف الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن سفر وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، رسالة ونوع من الطمأنينة للجميع بأنه لا يوجد مجال للخوف مع الالتزام بالتعاليم الأساسية، مضيفا أنه تم إرسال بعثة طبية من قبل المنظمة إلى مصر قبل أقل من عام ولخصت البعثة فى تقريرها قوة النظام الصحى المصرى وامتلاكه أحد أقوى نظم الحجر الصحى على مستوى العالم.

وتابع الدكتور أمجد الخولى، إن مصر لديها أعلى إمكانيات الحجر الصحي، والقطاع الوقائى من أقوى القطاعات الوقائية على مستوى العالم، ولديه خبرات عديدة سابقة وهى خبرات مكتسبه من مختلف الأمراض، ولا يوجد مجال من تشكيك بقوة القطاع الصحى، مضيفا أنه ليس من العيب وجود حالة مرض فيروس كورونا بأى دولة، ولكن الأهم هو مواجهة الجهات المعنية للفيروس والقضاء عليه.