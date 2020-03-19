شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تضرب عيد الأم.. شاهد ثورة الحضانة في أغنية كوميدية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي عيد الأم هذا العام بشكل مختلف تمامًا، وهذا ما ستجده في الأغنية الجديدة التي أنتجها ”الخليج 365”، خصيصًا لهذه المناسبة الغالية التي تأتي في وسط أجواء متشبعة بأخبار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

أغنية "ماما" من كلمات وألحان الشاعر وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، وتوزيع أنور عبد الرحمن وشارك خمسة أطفال في أدائها هم زين وائل السمرى، ويونس سعد الدين، ونوح سعد الدين، وحمودي أحمد وإبراهيم فوزى، مع ظهور خاص للطفل صفي وائل السمري وقامت بدور الأم "دينا عبد العليم" وأخرج لها الفيديو كليب شادي أبو الحسن.

تتحدث الغنوة في شكل درامى عن تأثير الأحداث العالمية التي يمر بها العالم على عيد الأم وظهور فيروس كورونا وانتشاره واستغلال الأطفال لهذه الأحداث للتهرب من تقديم الهدايا لأمهاتهم في عيد الأم وتقول كلمات الأغنية:

ماما.. ماما

أنتي عارفة أني بحبك

ماما.. ماما

كل سنة وأنا جنبك

ماما.. ماما

أنتي أدرى واحدة بيا

ماما.. ماما

أكسكيوزمي في الهدية

أنا كنت هجيبلك يا ماما هدية من الصين

طلعت كورونا يا ماما عاملة لنا كمين

وكنت هجيبلك ياماما ماسك سوبر مان

قالي ده أنا بعته وجايبلك بالباقي لبان

هتصدقيني يا ماما أو متصدقينيش

الحاوجة وحشة يا ماما..أرجوكي متحرجنيش

لو على الهدايا يا ماما كنت أجيبلك فلافيلو

بس المحبة يا ماما عمرها ما كانت بالكيلو

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بس المهم تكوني رايقة دايما وفي أحسن حال

ما أنتي اللي دايما بتقولي أنتو هديتي يا عيال

طب ألف نفسي في سولوفانه ولا أشحت أقول لله؟

ما تعلي الضحكة بقى ما يا ماما واسمع هأ هأ ها ها

ماما .. ماما

ماما ..ماما

ماما ..ماما

ماما .. ماما

أنا كنت هسافر وأجيبلك حتة من القمر

القطر اتعطل وقالولي ممنوع من السفر

قلت خلاص نخليها عباية من الشام

الحرب قامت والنوتي زرعها ألغام

هتصدقيني يا ماما أو متصدقينيش

الحاوجة وحشة يا ماما .. أرجوكي متحرجنيش

لو على الهدايا يا ماما كنت أجيبلك فلافيلو

بس المحبة يا ماما عمرها ما كانت بالكيلو

بس المهم تكوني رايقة دايما وفي أحسن حال

ما أنتي اللي دايما بتقولي أنتو هديتي يا عيال

طب ألف نفسي في سولوفانه ولا أشحت أقول لله؟

ما تعلي الضحكة بقى ما يا ماما واسمع هأ هأ ها ها

هأ هأ ها ها