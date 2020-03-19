شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجراء عملية جراحية.. رانيا محمود ياسين: أنا بخير الحمد لله ورجعت البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين لـ"الخليج 365" إنها عادت لمنزلها بعدما أجرت عملية جراحية بسيطة، مشيرة إلى أنها بخير وتتحسن حالتها مع المواظبة على تعليمات الأطباء، ووجهت الشكر لكل الأشخاص الذين سألوا عليها بعد العملية، متمنية من الله أن تتعافى نهائياً فى القريب العاجل .

وفى سياق آخر، انتهت رانيا محمود ياسين مؤخراً من تصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا شخصية مدرسة ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التي يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا امرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملائها بكل حب ومشاعر.

"فالنتينو" يشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلاً من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى، نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى.