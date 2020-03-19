شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحدد موعد حفلاته أونلاين على يوتيوب.. اعرف امتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الفنان تامر عاشور، عن موعد حفلاته أونلاين عبر قناته الرسمية على موقع " يوتيوب"، وذلك خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا فى التجمعات الكبيرة"، وغرد تامر عبر حسابه على تويتر، قائلا: " شكرا YouTube Arabia ده واجبنا وإن شاء الله بنسبه كبيره جدا هتكون الحفله يوم الخميس اللي جاي".



تامر عاشور

قرر النجم تامر عاشور التغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإقامة حفل له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "تويتر" : " قررت اعملكم حفلة لايف على ال YouTube تقدروا تتفرجوا عليها فى بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي انتو عايزنها وندور على اي حاجه فيها طاقه ايجابيه ونعملها وان شاء الله أزمه وهتعدي.. هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكو حاجه وانا زيكم مسائكم عسل".

وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

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وعلى الجانب الآخر، أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجي علي نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.