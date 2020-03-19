بعد الإلتزام بالحجر الصحي في إيطاليا.. مياه البندقية نقية أكثر من أي وقتٍ مضى!

متابعة بتجـــــــــرد: وسط تفشّي فيروس كورونا في العالم، أمضى سكّان البندقية خصوصاً، تماماً كسكّان إيطاليا عموماً، أيّامهم الأخيرة في الحجر المنزلي بعد إغلاق المحلّات والمدارس والجامعات.

وبالنّسبة لسكّان المدينة الأشهر في العالم، فقد لمسوا جانباً مشرقاً من هذا الموضوع، إذ أظهرت مقاطع فيديو تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع مدينة البندقية في شمالي إيطاليا خالية تماماً وأصبحت المياه أكثر نظافة ونقاءً من أيّ وقت مضى منذ توقف حركة القوارب.

وتظهر القنوات في مقاطع الفيديو والصور نقية بشكل لا يصدّق، ويمكن رؤية السمك فيها بشكل واضح.

وكان البرلمان الأوروبي في شباط 2019 قد وصف مستويات تلوث الهواء والمياه في البندقية بأنها مثيرة للقلق، وألقى باللوم على القوارب غير المنظمة بمحركات الديزل البحرية.

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وكانت إيطاليا قد شهدت تطورًا سريعًا ومخيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل انتشار فيروس “كورونا”، حيث سجّلت أكثر من 30 ألف حالة إصابة وأكثر من 2500 حالة وفاة حتّى يوم أمس الثلاثاء.