نفوق كلب يحيّر العلماء.. هل كورونا هو السبب؟

متابعة بتجــــــــرد: أفادت السلطات الصينية يوم الأربعاء عن نفوق كلب عمره 17 سنة في هونغ كونغ، بعد ثبوت شكوك أولية بإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب المصادر، فالكلب من فصيلة “بوميرانيان” وكانت صاحبته قد أصيبت بفيروس كورونا الشهر الماضي، وتمَّ عزلها في منشأة حكومية، لكنّها عادت إلى منزلها في خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث توفيت في 16 مارس/آذار.

وكان كلبها معها في الحجر الصحي، حيث أجريت دراسات على الكلب منها تحاليل أنفية وشفوية لإكتشاف الفيروس وكانت النتيجة إيجابية بنسبة بسيطة، وفي اختبار آخر جاءت النتيجة السلبية.