في مقابلة حول فيروس كورونا.. مذيع أميركي يدخل في نزاع مع شقيقه حول الابن المفضل لوالدتهما

متابعة بتجـــــــــرد: في خلال برنامج مباشر عرض على CNN، وقع سجالٌ طريفٌ بين الأخوين كريس كومو (مذيع شبكة CNN)، وشقيقه أندرو كومو (حاكم نيويورك)، حول من هو الابن المُفضل لوالدتهما.

وفي التّفاصيل، ظهر الأخوان في حلقة تلفزيونية مباشرة تناولت أحدث تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ، قبل أن يتحوّل الحديث إلى شخصي، حول من هو الابن المفضّل لوالدتهما.

وعقب الحديث عن الإجراءات المنتظر أن تتخذها نيويورك لمكافحة تفشي فيروس كورونا وما إذا كانت ستفرض حظر التّجوّل، قال كومو المذيع: “أنا أحبّك وفخورٌ بما تفعله وأعلم أنك تعمل بجد من أجل ولايتك، لكن بغض النظر عن عملك الممتاز، يجب أن تخصص دائماً وقتا للإتصال بأمي”.

ورد أندرو كومو الحاكم: “لقد اتصلت بأمي قبل الظهور معك مباشرة، وبالمناسبة قالت لي إنني الابن المفضل لها، وإنك الابن المفضل الثاني”.

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فتابع كريس:” لا أصدق أنّها قالت ذلك! لا أصدّق أنّك تكذب على جمهوري! فقد أصبحت المقابلة بلا مصداقية وكان يتعيّن أن تنتهي من قبل!”.

وقد أثار هذا النزاع المضحك ردود فعل إيجابية عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، حيث أعرب المستخدمون عن فرحتهم بهذه المقابلة الطريفة الّتي حملت في طيّاتها روح الفكاهة بعيداً عن الإجراءات المتصاعدة حول فيروس كورونا وآخر مستجدّاته.