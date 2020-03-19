هند البحرينية أول مصابة بكورونا من المشاهير في العالم العربي

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الفنانة هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، بعد ظهور نتيجة الفحوص إيجابية عقب عودتها من برشلونة الإسبانيّة.
وظهرت هند البحرينيّة في فيديو خلال خضوعها للحجر الصحي لطمأنة محبّيها انّها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد رغم النتيجة الإيجابية، وبذلك تكون أول مصابة بالفيروس من المشاهير في العالم العربي.
بدورها، تمنّت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي الشفاء لزميلتها بالقول “حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينية، سلامتك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد احد، وكلنا نحبك وانت قوية وشدّي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير، وانت بإذن الله أقوى من كورونا. استودعتك الرحمن وآسفة لأني تو أعرف هالخبر”.
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