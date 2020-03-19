نصائح ظافر العابدين للوقاية من كورونا.. “كلنا يد واحدة”

متابعة بتجـــــــــرد: يحاول النجوم حول العالم نشر التوعية بين محبيهم حول كورونا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار الفيروس المتسجد.

وفي هذا السياق، نشر الممثل التونسي ظافر العابدين فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام أرفقه بتعليق كتب فيه: “كلنا يد واحدة، ابقوا آمنين”، يتحدّث فيه عن ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وشدد ظافر العابدين من خلال النصائح التي تحدّث عنها في الفيديو على أهمية غسل اليدين، الإبقاء على مسافة آمنة بين الأشخاص، إضافة الى العزل الذاي في حال الشعور بأعراض الفيروس.