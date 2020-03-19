أمير موناكو يعلن إيجابية إصابته بفيروس كورونا

Mar 19, 2020 قال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو يوم الخميس في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا لكن صحته ليست في خطر. وأضاف المكتب ”الأمير ألبرت يواصل العمل من مكتبه في مقر سكنه الخاص”.







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