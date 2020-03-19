لطيفة تطرح “ملكة بيك” من ألبومها الجديد

تواصل الفنانة التونسية لطيفة اطلاق أغنيات ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، حيث كشفت النقاب قبل ساعات عن أغنية جديدة بعنوان “ملكة بيك” كلمات وألحان وتوزيع مونتي، والكليب من إخراج عادل جمال.

الأغنية نشرتها لطيفة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، لتنضم الى باقة من الأغنيات الجديدة كانت قد طرحتها من الألبوم حيث بدأت بـ أنا عشت عمري، أقوى واحدة، دمرت اللي ما بيتدمر، حب بيغير ملامح، زيدي، كن جميلاً، ما تقربليش، انت ياه، ملكة بيك وغيرها.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد عاشت مؤخراً حالة من القلق بعدما أصيبت بنزلة برد أثناء تواجدها في الأستوديو، ما جعلها تظل حبيسة في غرفتها لمدة أسبوع وهي ترتدي الكمامة الطبية المزودة بالفلتر.

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ونشرت لطيفة صورتها وهي ترتدي الكمامة الطبية وتحدثت حول ما حصل معها، مشيرة الى أنها أجبرت كل من في المنزل ان يرتدي القناع الطبي لحماية والدتها التي كانت تراها كل يوم صباحاً لمرة واحدة فقط وتجلس معها في شرفة المنزل تحت اشعة الشمس ثم تعود وتدخل الى غرفتها. لطيفة تحدثت عن الخوف الذي عاشته هذه الفترة ولكن عندما تحسنت صحتها طمأنت جمهورها، مؤكدة الى أنها تناولت بعض الأدوية الطبية بالاضافة الى الأعشاب الطبيعية.

نشير ان العالم يعيش حالة من القلق والخوف مع تزايد انتشار فيروس كورونا الذي يضرب أكثر من 150 دولة حول العالم مسجلاً آلاف الحالات من الوفيات وعشرات الآلاف من الاصابات.