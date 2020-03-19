بوراك أوزجفيت.. كيف أثر كورونا عليه؟ وبماذا وصفته بطلة "قيامة عثمان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شك فإن فيروس كورونا استطاع أن يؤثر على كل القطاعات بما في ذلك القطاع الفني والعاملون فيه، وكان أحد المتأثرين بهذا الوضع الفنان التركي بوراك أوزجيفيت بدءا من تضارب الأنباء بشأن إيقاف مسلسله الجماهيري "قيامة عثمان" عن التصوير حتى إيقاف تصوير إعلانٍ تجاري كان من المفترض أن يقوم به.

وذكرت العديد من التقارير أن مسلسل "قيامة عثمان" سيكون العمل الوحيد الذي سيواصل تصويره في ظل أزمة فيروس كورونا، أما باقي الأعمال الدرامية فقد تم توقيفها لأسبوعين، لكن أنباء أخرى قالت بأن القرار شمل أيضا مسلسل بوراك.

كما كان من المقرر أن يبدأ بوراك تصوير أحدث حملاته الإعلانية لمصلحة إحدى الماركات العالمية خلال الأيام المقبلة، إلا أنَّ الشركة قررت وقف تصوير الإعلان، دون أن تحدد أي موعد آخر لتصوير الإعلان مكتفيةً بالقول "بأنَّ التصوير مؤجل حتى إشعارٍ آخر".

وعلى صعيدٍ آخر ورغم تصدّره قائمة نسبة المشاهدة ضمن العرض الدرامي للموسم الحالي، فوجئ النجم التركي بهجومٍ من قبل الصحافي التركي أمير دونالتشن الذي وصفه بالممثّل الفاشل، مشيرا إلى أن مسلسله الدرامي "المؤسس عثمان" هو الأسوأ ضمن الأعمال التاريخية التي عُرضت ضمن الدراما التركية خلال الفترة الماضية؛ إذ يرى أن العمل يروّج للعديد من الأفكار الدينية المتطرّفة وأنه من الخطأ ترويجها ضمن مسلسل يتابعه الكثيرون وربما يتأثرون به، داعيا الجمهور الامتناع عن مشاهدة هذه النوعية من الأعمال.

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ولكن الغريب في الأمر أنَّ هذا الهجوم لم يجعل الصحافي التركي ينكر جماهيرية وموهبة أوزجفيت وأنه تمكن من تحقيق نجاح كبير بأعماله السابقة.

وفي هذا الشأن تعجب الفنان التركي من هذا التصريح، مؤكدا على أن العمل حقّق أعلى نسبة مشاهدة منذ عرضه وهذا يدلّ على نجاحه، متسائلاً حول كيف يمكن أن يكون الفشل والمسلسل في قمة المنافسة؟

وفي السياق ذاته، قالت النجمة التركية أوزجي تورير بطلة مسلسل "المؤسس عثمان" عند سؤالها عن بوراك أوزجفيت، بأنه ممثل محترف للغاية، وشخص رائع، ودائما ما يرشدها و يقدم الدعم لها فيما يتعلق بالعمل و الاتقان في التمثيل، مؤكدة على أنه يشاركها معرفته وتجربته.