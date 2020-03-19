وسام بريدي يفاجئ الجمهور بقراره الصعب بسبب كورونا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار الإعلامي اللبناني وسام بريدي أن يفرض على نفسه حجرا صحيا بعيدا عن أفراد عائلته، وذلك عندما تساورت إليه الشكوك بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد لا سيما أنه سافر كثيرا خلال الفترات الماضية.

لكن بريدي لم يعزل نفسه عن التواصل مع جمهوره، فقد حرص على بث مقاطع فيديو توعوية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وحث المتابعين على العزل المنزلي من دون أي خجل كخطوة وقائية.

وظهر بريدي في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، أعلن فيه عن اتخاذه لقرار صعب من خلال ابتعاده عن أسرته والبقاء معزولا في إقامة سفره بغية حماية عائلته والمحيطين به والآخرين، مؤكدا أن ذلك هو الأفضل له ولعائلته وللجميع.

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وقال الإعلامي: "لأن ممكن أن انقل لهم الفيروس بحال إصابتي به مما يضعهم تحت خطر العدوى، بينما قرار عزلي الصحي سيحافظ على عائلتي وعلى كل الجميع الذين أتعامل معهم من أي عدوى محتملة، وأدعوكم الى أخذ الأمر بجدية وليس بمزاح".

وخلال الفيديو، دعا بريدي إلى التقيد بالعديد من الإجراءات الاحترازية لتفادي العدوى من فيروس كورونا، فيما كان أعلن سابقا عن إغلاق مطعمه الذي يملكه في بيروت للحد من انتشار الفيروس ووفقا لتعليمات الحكومة اللبنانية بقرار إقفال جميع المطاعم في لبنان في هذه الفترة.

يشار إلى أن وسام بريدي متزوج من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التونسية ريم السعيدي ورزق منها مؤخرا بابنته الثانية، فيما شارك الإعلامي من زاوية أخرى، مع عدد كبير من الإعلاميين اللبنانيين بحملة "أنا كمان عندي كورونا"، لمساندة المصابين بفيروس كورونا والذين تعرض الكثير منهم للتنمر بسبب إصابتهم، ونشر وسام صورة كتب عليها "أنا كمان عندي كورونا" إلى جانب العديد من الإعلاميين وبينهم نيشان.