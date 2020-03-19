"معجبة أرسلت له رسالة فتزوجها وخلافه مع إليسا".. حكايات زياد برجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم 19 مارس من عام 1977، ولد الفنان اللبناني زياد برجي بمدينة بعلبك اللبنانية، وحصل على شهادة إدارة الأعمال، ودخل برجي عالم الفن من خلال برنامج "ستوديو الفن" الذي أكد من خلاله موهبته الفنية، منطلقا منه إلى عالم النجومية.

وحققت أغنيته "شو حلو"، قرابة 240 مليون مشاهدة، لتكون أعلى الأغاني اللبنانية استماعا بموقع "يوتيوب" وأول أغنية لبنانية تصل لـ200 مليون مشاهدة، والأغنية غناها زياد برجي ضمن أحداث فيلمه "بالغلط".

وفي عيد ميلاد زياد برجي الـ43، نرصد لكم معلومات عن الفنان:

- حدث خلاف بينه وبين الفنانة إليسا، على الأغنيات التي كانت من المقرر أن تقدمها في ألبومها "سهرنا يا ليل"، وصرح زياد على إثرها: "في حياتي ما رح أتعاون مع إليسا، ونهار اللي بتعاون معها بكون مش رجال".

- بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان في كليب "إلي كل اللي بيحبوني"، اعتذر زياد لإليسا في تغريدة بموقع "تويتر"، كتب فيها: "لهذا. أنتِ ما أنتِ عليه، إليسا، عزيزتي صديقتي أختي، أعتذر، أحبك".

- حصد زياد برجى على جائزة أفضل فنان شامل في موريكس دور بلبنان عن أغنية شو حلو في 2017.

- دخل عالم التمثيل في سنة 2011، من خلال فيلم "غلطة عمري".

- قدم 13 عملا بين السينما والتليفزيون في لبنان، كان آخرها فيلم "يوم إيه يوم لاء"، في هذا العام.

Advertisements

- قال زياد برجي لبرنامج "حكايات لطيفة "، إنه تعرف على زوجته المغربية سناء من خلال موقع "فيس بوك"، إذ أرسلت له رسالة على فيس بوك: "أنت جميل وصوتك جميل واحنا بنفتخر بيك، وجود لك ليك".

- وحكى برجي للطيفة، أن الفضول دفع ليعرف من هي الفتاة التي تختصر في الحديث معه، فتعرف عليها وتزوجها بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه يحبها كثيرا، وهي تستحمل عصبيته وكذا هي أم مثالية لطفليه نور ويوسف.

- غاب برجي عن ولادة طفله الرضيع لإحياء عدة حفلات خارج بلاده، وظهر في فيديو في أحد حفلاته وهو يتلق خبر ولادة ابنه يوسف، ونشر فيديو له لأول لحظة يراه بها.

أول لحظاته مع طفله

- قال إن والدته كان تنوي إجهاضه وهو طفل لأنه كان أصغر أطفالها ولم تكن تريد أطفالا أخرى، مشيرا إلى أن والدته كان لديها 7 أطفال وساقها مكسورة، لكنها لم تنج في إجهاضه.

- عمل في بداية حياته في مكب نفايات وصيد السمك.

- قام المخرج أحمد العبدولي بتصوير أغنية (مايستحوا) للمطرب زياد برجي بتقنية ثلاثي الأبعاد.