- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نصحت الفنانة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بالبقاء في البيت، للوقاية من فيروس "كورونا".
وتابعت في تعليقها على صورة لها "ياريت كلنا نحاول نقعد في البيت.. ربنا يعدي الأيام دي على خير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع".
سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض لها مؤخرًا "بخط الإيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر توجه نصيحة لجمهورها للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.