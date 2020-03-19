سوسن بدر توجه نصيحة لجمهورها للوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نصحت الفنانة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بالبقاء في البيت، للوقاية من فيروس "كورونا".

وتابعت في تعليقها على صورة لها "ياريت كلنا نحاول نقعد في البيت.. ربنا يعدي الأيام دي على خير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع".

سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض لها مؤخرًا "بخط الإيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة".