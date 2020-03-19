بسبب كورونا.. السعودية تلغي مهرجان "موسم جدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:
ذكر التليفزيون السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة السعودية ألغت "موسم جدة"، مواكبة للخطوات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان المهرجان، الذي يقام في يونيو ويوليو، قد انطلق لأول مرة العام الماضي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للانفتاح وتعزيز إنفاق السعوديين بقطاع الترفيه المحلي في المملكة.
وموسم جدة هو مهرجان ترفيهي وثقافي يقام بالمدينة المطلة على البحر الأحمر على مدى أسابيع.
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