محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لصورة تجمعه بوالدته وهو يقبل يدها، ليعلن به عن هديته لأمه في عيد الأم.
وكتب رمضان: "دي هديتي لأمي ولكل أم، حط صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك على هاشتاج أمي ملكة، وهتشوفها في أغنية أمي ملكة، ليلة عيد الأم، على قناتي الرسمية على يوتيوب، واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة معها.. محمد رمضان يكشف عن هديته لوالدته في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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