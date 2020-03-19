محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن سبب غيابها عن المشاركة في السباق الرمضاني، يرجع لكونها ترفض أن تدخل ستديوهات التصوير، والمكتوب من العمل 5 حلقات فقط.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حقيقي برفض اني أتواجد في عمل وادخل أصوره ومش مكتوب منه غير 5 حلقات، والحلقات تيجي على الهوا معرفش اشتغل بالطريقة دي".
وتابعت إلهام "فيه مسلسل بيتكتب لما هيخلص هخش أصوره بغض النظر في رمضان ولا لأ، وإن شاء الله ده هيكون قريب".
جدير بالذكر أن إلهام انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد طرحه بدور العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تكشف لـ"الخليج 365" سبب غيابها عن دراما رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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