هكذا نفت شيرين رضا إصابتها بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على الأخبار المنتشرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت شيرين: "إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير، إن شاء الله".

يُذكر أن آخر أعمال شيرين رضا الفنية، فيلم "رأس السنة"، تأليف محمد حفظي، بطولة إياد نصار، ‏بسمة، إنجي المقدم، أحمد مالك، علي قاسم، وإخراج محمد صقر‎.‎