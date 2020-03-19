بالفيديو| محمد ثروت يكشف عن مهنته قبل التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الفنان إدوارد، مساء أمس الأربعاء في حلقة جديدة من برنامجه "القاهرة اليوم"، الفنان محمد ثروت، والذي تحدث عن بداياته وكيف كانت حياته قبل احتراف التمثيل.

وقال ثروت "اشتغلت شغلانات كتيرة، منها شهر في سايبر، الراجل صحاب السايبر مكنش له دعوة بالحاجات الحديثة، كان عجوز جدا، والكمبيوتر ده بالنسباله طفرة، حد قاله إن اللي بيكسب دلوقتي السايبر ففتحه".

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وتابع "لكن طول الوقت كنت حاسس ان دي مش شغلانتي، حاجة جوايا بتقولي احنا بنهرج، كنت اروحله كل يوم بكاركتر، واخترع مشكلة، وتفضل الارتجالة شغالة من أولها لاخرها عشان أقضي اليوم".

محمد ثروت شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وقدم خلالها أدوارا كوميدية اشتهر بها بين الجمهور.