ضمن قائمة أفلام الخميس على شاشات التليفزيون Victor Frankenstein ولف ودوران

في ظل الدعوات التي تطلقها الحكومة للبقاء في المنزل والحد من التجمعات بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا الجديد، ودعوات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، ننشر لكم خريطة أفلام الليلة على قنوات التليفزيون، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، دون ملل.
إذا كنت من محبي الأفلام العربية، فسنعرض لك في السطور التالية،أبرز أفلام الليلة الخميس الموافق 19 مارس 2020.
تظل قناة روتانا سينما هي صاحبة البحث الأكثر في المشاهدة، ومتابعة الأفلام العربية، وتعرض القناة الليلة باقة من أحب الأفلام للمشاهد والأقرب الى القلب، "فيلم لف ودوران الساعة 8 مساء، وتعرض أيضاً فيلمكلاشنكوف الساعة 10 مساء، وفيلم خليك في حالك الساعة 12 منتصف الليل، وفيلم البنات عايزة إيه الساعة 2 صباحا".
وإن كنت من محبي الأفلام الأجنبية، نعرض لك القائمة أيضا في السطور التالية.
على قناة MBC2 يعرض فيلم Victor Frankenstein في تمام الساعة 1:30، وفيلم The Intern في تمام الساعة 8 مساء،وأيضا فيلم Bridget Jones's Baby في تمام الساعة 10 مساء.
وعلى قناة MBC MAX
يعرض فيلم Stolen الساعة 7 مساء، وفيلم Argo الساعة 9 مساء، وفيلم Machine Gun Preacher الساعة 11 مساء.
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