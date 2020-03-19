شاهد .. سوسن بدر تطالب جمهورها الالتزام بالبيت

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "بدر" على الصورة:" ياريت كلنا نحاول نقعد في البيت...ربنا يعدي الايام دي على خير واتمنى الصحة والسلامة للجميع ". في البيت...ربنا يعدي الايام دي على خير واتمنى الصحة والسلامة للجميع ". Advertisements يذكر ان أخر اعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط اليد" وشاركها العمل عدد من الفنانين، وابرزهم:" أحمد رزق، أسماء جلال، ايمان العاصي، محمد حاتم، خالد كمال، ميرنا نور الدين " من اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي. سوسن بدر، مسلسل "بخط اليد" وشاركها العمل عدد من الفنانين، وابرزهم:" أحمد رزق، أسماء جلال، ايمان العاصي، محمد حاتم، خالد كمال، ميرنا نور الدين " من اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي.

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