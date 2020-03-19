فيديو .. محمد رمضان يحتفل بعيد الأم بـ أمي ملكة

نشر النجم محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر رمضان من خلال الفيديو بصورة مع والدته، على أنغام أغنيته الجديدة أمي ملكة، والمقرر طرحهاليلة عيد الأم.
وأعرب محمد رمضان عن شدة حبِّه لوالدته، قائلًا: دي هديتي لأمي ولكل أم ، حطَّ صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك على هاشتاجأمي ملكة .. وهتشوفها في أغنية أمي ملكة ليلة عيد الأم على قناتي الرسمية على يوتيوب واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها .. ثقة في الله نجاح.
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب أنت جدع، كما كسر الكليب حاجز الـ 10 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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