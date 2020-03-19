فيديو.. شيخة تطرح أحدث أغنياتها ست الناس

طرحت الفنانة شيخة أحدث أغنياتها، والذي يحمل اسم ست الناس، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية ست الناس من كلمات محمد رسلان، وألحان عمرو حليم، وتوزيع عمرو حليم. Advertisements يذكر أن الفنانة شيخة طرحت مؤخرًا أغنية يا حليلة، وهي من كلمات محمد الجبوري وضياء العشا، وألحان زين العراقي، وتوزيع حيدر جيتارا، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. حليلة، وهي من كلمات محمد الجبوري وضياء العشا، وألحان زين العراقي، وتوزيع حيدر جيتارا، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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