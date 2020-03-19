فيديو .. حمادة هلال يطرح أحدث كليباته ست الناس

طرح الفنان حمادة هلال أحدث كليباته، والذي يحمل اسم ست الناس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب ست الناس من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل.

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يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان أشرب شاي، وهو من إخراج أحمد أشرف، والأغنية من كلمات أوكا، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 63 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.