بالفيديو- كارول سماحة تطلق فيديو كليب "مش هعيش" وتعرض مشهد الإنتحار

ميرنا وليد - بيروت - بعدما قرّرت الممثلة اللبنانية ​كارول سماحة​ تأجيل طرح فيديو كليب أغنيتها "مش هعيش" بسبب الأوضاع الصحية المتفاقمة في لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا، عادت سماحة عن قرارها وطرحت الكليب من توقيع المخرج اللبناني ​جاد شويري​ بعدما استشارت متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كارول سماحة بعدّة لوكات مختلفة وفي إحدى المشاهد تكتشف خيانة حبيبها لها مع إمرأة أخرى وهنا تعيش الصدمة بعد معرفتها في الأمر وتحاول الإنتحار من على شرفتها لكنها عادت وتخطّت المرحلة بعدما قرّرت التغلب عليها من خلال الخروج من المنزل وانطلاق حياتها من جديد.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية "مش هعيش" من كلمات أمير طعيمة والحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

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