من هي هذه الطفلة التي أصبحت من نجمات مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت عبر مواقع التواصل الإحتماعي صورة نادرة للممثلة المصرية ​أيتن عامر​ من سن الطفولة، حيث لم يتخط عمرها العشر سنوات. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناشطين الذين تناقلوا الصورة بشكل كبير، كما قارنوا إطلالة أيتن في طفولتها مع إطلالتها الحالية، فمنهم من وجد ان هناك شبها بين أيتن الطفلة وأيتن الشابة، ومنهم من اعتبر ان هناك اختلافا كبيرا بالإطلالة، وأن أيتن في طفولتها لا تشبه ما هي عليه الآن. يذكر ان الممثلة المصرية أيتن عامر متزوجة من المصور ​محمد عز العرب​.

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