روني الحاج يطلب السماح من والدته في عيد الأم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​روني الحاج​ أغنية "سامحيني" عبر الاذاعات اللبنانية والعربية كما قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد دايخ، وذلك إحتفالاً بعيد الأم.

وإعتبر روني بأن هذه الاغنية هي عربون تقدير ومحبة الى والدته والى كل امهات العالم.

الاغنية من كلمات محمد حرب، الحان اماني النوري، وتوزيع كارنو.

يشار إلى أن الفنان روني الحاج سبق وأطلق فيديو كليب خاص لاغنية "جانن"، والتي نالت اصداء ايجابية ونجاحاً ملحوظاً حيث تخطت المليون ونصف مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية يوتيوب.

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