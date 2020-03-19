3 نقابات ترفع صوت.. أوقفوا التصوير!

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ميرنا وليد - بيروت - بسبب تأزم الأوضاع الصحية في لبنان وانتشار فيروس كورونا أصدرت ثلاث نقابات هم نقابة الفنانين المحترفين ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، بياناً طالبت من خلاله المنتجين المستمرين في أعمالهم التوقف عن التصوير نهائياً حرصاً على سلامة فريق العمل.
وجاء في البيان:"ان النقابات لا يمكنها تجاهل صرخة الزميلات والزملاء ومقررات وتوصيات مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والبيئة ورأي الهيئات الطبية". وتابعت:" نطالب وبكل جديّة التوقف عن التصوير على الأقل في هذه الأيام المعدودة الحرجة وذلك للمساعدة على حصر هذا الفيروس الشرس ومنعه من الإنتشار.
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