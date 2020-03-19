إمارة مكة تكشف عن موقفها من موسم جدة الترفيهي

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 07:01 مساءً - كشفت إمارة مكة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” صباح اليوم الخميس عن قرارها بإلغاء فعاليات موسم جدة الترفيهي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

فقالت في بيان لها : ” مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد وحرصا على سلامة الجميع فإن إدارة موسم جدة وبشديد الأسف تعلن إلغاء الموسم ” .

وتابعت : ” وإنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع إنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تظافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره .. وتثمن إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها ولجميع الزوار من الخارج ” .

واختتم البيان : ” ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية فإن صحتهم تأتي قبل كل شئ .. حفظ الله الجميع وأدام عليكم الصحة والعافية ” .