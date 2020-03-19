كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 07:01 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر عليها بشكل كبير لامرأة بريطانية شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد تتحدث من داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في بريطانيا .
حيث وجهت رسالة ونصائح إلى الأصحاء لتجنب الإصابة بهذا المرض بالإضافة إلى الحديث عن الأعراض التي تعاني منها .
فظهرت وهي راقدة على سريرها في حالة صحية سيئة وصاحب كلماتها سعال قوي وأشارت إلى إنها لا تستطيع التنفس بدون الأجهزة الاصطناعية وتعتمد على التغذية في الشرايين من خلال المحاليل وأن قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي .
وتوجهت بنصيحة إلى المدخنين بأن يمتنعوا عن التدخين قائلة : ” ضع السجائر جانبا .. أنت تريد رئتيك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع فيديو مؤثر : مصابة بفيروس كورونا تصف حالتها من غرفة العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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