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كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 07:01 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة وجهت من خلالها رسالة محبة ودعم إلى الفنانة ” هند البحرينية ” عقب إعلانها مساء أمس الأربعاء عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
فكتبت أحلام في تغريدتها : ” حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينية سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد .. وكلنا نحببببچ وإنتي قوية وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير نحببببچ وإنتي بإذن الله أقوى من كورونا .. استودعتك الرحمن واسفة لاني تو اعرف هالخبر .. ادعوا لها ” .
يذكر أن هند البحرينية هي أول فنانة عربية تعلن إصابتها بالفيروس وكانت قد كتبت عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي : ” مساء الخير .. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام توجه رسالة دعم إلى ” هند البحرينية ” بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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