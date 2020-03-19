لايف ستايلز ستوديوز تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كل الدول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تم تجميد كل الانشطة الفنية والرياضية والثقافية، بالاضافة الى تعليق تصوير الافلام والمسلسلات وكل الأعمال والحفلات الفنية الى حين انحسار هذا الفيروس القاتل الذي ينتشر بسرعة في أكثر من 150 دولة حول العالم.

في هذا السياق، جمّدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، نشاطات الشركة التي كانت تتحضر لتصوير سلسلة من الأغنيات على طريقة الفيديو كليب الى مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدول وذلك حرصاً منها على سلامة الجميع.

Advertisements

وكانت “لايف ستايلز ستوديوز” قد انتهت من تصوير أغنيتين، الأولى للنجم اللبناني وائل جسار، والثانية للنجمة الفلسطينية روان عليان مع المخرج فادي حداد في لبنان، إلا ان الشركة أجلت اصدارهما واتخذت القرار بكشف النقاب عن العملين في عيد الفطر.

ومن بين الأعمال التي تم تأجيل العمل بها حالياً محمد فؤاد، كاميليا ورد، مروى عيسى، الوليد الحلاني، هند سداسي، أماني السويسي، شيماء المغربي، شمس، فيفيان مراد، أحمد شيبة وغيرهم.

نذكر ان “لايف ستايلز ستوديوز” كانت قد اطلقت مع بداية عام 2020 عملين مصورين، الاول للنجمة كنزة مرسلي “كانت باينة” (اخراج عادل سرحان)، والثاني للنجمة مروة ناجي “لما لقيتك” (اخراج فادي حداد). وقد حققا العملين نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في لبنان والعالم العربي.