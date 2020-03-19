في عيد ميلاد ماجد المصري تعرف على قصة صفعه سيدة على وجهها

يحتفل اليوم الفنان ماجد المصري بعيد ميلاده والذى قدم عدداً من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي بشكل عام والمصري بصفة خاصة.

تزوج ماجد المصري مرتين الأولى ابنة الفنان حسن اش اش وتدعى منى ولكن بعد فترة تم الانفصال بينهما وبعدها قرر ماجد الزواج من أخرى من خارج الوسط الفني.

وروى الفنان ماجد المصري، قصة تعديه على سيدة صفعها بالقلم على وجهها، مشيرًا إلى أنها المرة الوحيدة في حياته التي تعدى فيها على سيدة، وأيضًا قصة تعرضه للضرب.

وقال المصري، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" "لا يمكن أن أضرب ستات، ومفيش غير ست وحدة اللي ضربتها وخدت قلم مني".

وتابع: "كنا في مسرحية ادلعى يا دوسة بالإسكندرية، وكانت هذه السيدة تعرف حد من زمايلي في المسرح، وفجأة وأنا قاعد مع صحفي عندي في الأوضة، لقيتها داخلة عندي وقافلة الباب، و بتقل أدبها بشكل مش طبيعي عليا قدام الصحفي، بلا أسباب".

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واستكمل: "أنا لما حد بيقل أدبه بتحول، وقلة أدبها دون سابق معرفة بيا، وخدت قلم محترم، وفتحت الباب ورمتها بره، وقلت للصحفي كمل الكلام، وقعدنا كملنا الحوار".

كما روى المصري، واقعة تعرضه للضرب، قائلا: "أضربت مرة في جامعة طنطا، ووقعت مع واحد بتاع بوكس، وخدت بوكس محترم بقيت نايم على ضهري، ومروحتش الجامعة دي بعدها خالص".

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