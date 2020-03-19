تامر علي يقاضي مطربي المهرجانات بعد سرقة الحانه

أمام استمرار التعديات التي يقوم بها بعض مطربي المهرجانات على أغاني لمطربين آخرين، قرر الملحن تامر علي أن يقاضي هؤلاء.

وأكد تامر علي ، أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من مطربي المهرجانات الذيت استولوا على ألحان أغاني نفذها لمطربين أخرين، دون الحصول على موافقة منه بذلك.

وأوضح تامر علي أن تقدم بشكوى رسمية لجمعية المؤلفين والملحنين، ضمت الأغاني التي تم سرقة ألحانها من أغنياته، وتم وقف الأغاني بعد الرجوع لنقابة المهن الموسيقية، ولكن تم إعادة نشر هذه المهرجانات من جديد.

وتابع تامر علي أنه تواصل في جمعية المؤلفين والملحنين العالمية "ساسام" في فرنسا، لكي يحفظ حقه في هذه الأعمال، والتي يتم طرحها من عدة حسابات مختلفة، بدون وجه حق.

وأوضح تامر علي أن هذه الأعمال تم التعدي فيها على ألحانه بدون تصريح رسمي وهي:

"دلقوا الخمرة" وهو لحن أغنيته "كتر خيري" الذي قدمته الفنانة شيرين.

"يا حديد" وهو لنفس لحن أغنيته "يا بعيد"، الذي قدمه الفنان تامر حسني.

"برج الجدعنة" وهو لحن أغنية "فاتت سنين" الذي قدمه مع الفنانة اللبنانية إليسا.

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كما نشر عبر حسابه على فيس بوك اعتراضه على هذه التجاوزت وكتب:

"رغم أن الواحد بيحترم نفسه والمستمع والفن، وبرفض شغل كتير عشان أفضل دايما عند حسن ظن أي شخص بيحب شغلي، تلاقي ألحانك مسروقه ومكتوب عليها كلام والفاظ خارجه".

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