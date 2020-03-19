زينة وريم البارودى وسلوى خطاب داخل كواليس تصوير «جمع سالم»

تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "جمع سالم"، والمقرر أن تشارك به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وظهرت "زينة" داخل لوكيشن التصوير برفقة كل من الفنانة ريم البارودي وسلوى خطاب ومصممة الأزياء ياسمين رضا.

ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل، خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.

"جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، رنا سماحة، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطى، بسنت شوقي، وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

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