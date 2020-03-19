رامي صبري يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بـ حياتي مش تمام

حقق الفنان رامي صبري نجاحا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "حياتي مش تمام" التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة.



ولم يقف نجاح الأغنية عند هذا الحد؛ بل شارك عدد كبير من النجوم رامي تفوق الأغنية من خلال غناء الأغنية ونشر فيديوهات لهم مذيلة بتعليقات تعبر عن الاعجاب، وكان شيكو وهشام ماجد على رأس الفنانين.



"حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، واختار رامي صبري عيد الحب لطرحها لجمهوره.

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