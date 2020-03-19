تامر حسني يكشف موقفا أغضبه بسبب كورونا.. ويدعو جمهوره: "فرصة نقرب من ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان تامر حسني عن استيائه من تصرفات بعض الشباب المُستهترة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وروى على صفحته الشخصية موقفًا أثار غضبه بين شابين.

وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أنا شُفت موقف قدامي صدمني مش قادر محكيهوش، شوفت واحد بيقول لصاحبه "ياد شيل الماسك واسترجل"، وانتقد المطرب التصرف قائلًا: "طب هو عشان في وجهة نظر حضرتك يسترجل يتسبب في موته وموتك وضرر كل من حوله".

وأضاف المطرب في منشوره: "معقول كل دول العالم المتطورة مؤمنة بالوقاية، وإحنا بقى اللي عندنا الفهلوة والمفهومية كلها اللي بيتريقوا على الوقاية دي"، مشيرًا إلى أنه لم يسكت وفهم الشاب على بقدر ما استطاع: "يا سيدي لو حتى أنت من الناس اللي بتقول دا.. مش هتخسر حاجة لما تاخد كوكب الأرض بالكامل على قد عقله، وتحافظ على نفسك الكام يوم دول.. بس المشكلة إن في منه كتير بيفكروا زيه".

وتابع حسني: "عشان كدا كلنا لازم نتكلم كتير مع كل الناس، ولو النزول للضرورة القصوى عشان طبيعة شغل الناس اللي باليومية فنلتزم بكامل تعليمات الوقاية.. أرجوكم اتكلموا كتير مع الناس عشان نوعي أي حد مش حاسس بالخطورة، وأن نقعد في البيت 14 يومًا من أجل أن نسيطر على انتشار الفيروس، وميتحولش إلى وباء".

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وأوضح الفنان، أن الصين انتصرت على الوباء عندما التزموا ولم ينزلوا إلى الشوارع نهائيًا، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك عمال يعملون باليومية "لازم توصل لهم يومياتهم لحد عندهم من باب الرحمة عشان ربنا يرحمنا وأنا بدأت بنفسي وعملت كدا وأكتر من كدا".

واستكمل حديثه: "يا جماعة ده إن شاء الله اختبار من ربنا و هننجح فيه لو اتعاملنا معاه صح و بمنتهى الرحمة، والتعب وارد يحصل لأي حد فينا وهيخف إن شاء الله زي ما آلاف خفوا، وخفوا من أمراض أكتر من كدا بمليون مرة، وده مش أول وباء عالمي يمر على البشر و غيرنا مر بأكتر منه".

واختتم منشوره قائلًا: "دي فرصة للي مقصر في حق ربنا إنه يقرب منه تاني، أهو دا جانب إيجابي لازم نشوفه لازم نشوف إن الصعوبات دي بتشيل من علينا كتير عند ربنا، وربنا هيعوضنا خير عنها إن شاء الله، ومننساش ندعي ربنا كتير لأنه هو خالق كل الكائنات دي، وقادر إن يوقفها بمشيئته".